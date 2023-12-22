В старом здании Дома правительства Чувашии разместят Госсовет и министерства после ремонта

Глава республики Олег Николаев пояснил, что в настоящее время отдельные органы власти "разбросаны по другим территориям"

ЧЕБОКСАРЫ, 22 декабря. /ТАСС/. Старое здание Дома правительства в Чувашии, которое пустует более 10 лет, после завершения масштабной реконструкции займут Госсовет и представители органов власти. Об этом сообщил в прямом эфире глава республики Олег Николаев.

"Исходя из названия Дома советов (старое здание Дома правительства Чувашии - прим. ТАСС), а советы у нас - это Государственный совет, представители Чувашской Республики, которые работают в Государственной думе, Совете Федерации, - прежде всего, конечно, этот сегмент там будет находиться. И те площади, которые останутся после их размещения, займут исполнительные органы власти", - отметил Николаев, отвечая на вопрос о назначении здания.

Он пояснил, что в настоящее время отдельные органы власти "разбросаны по другим территориям". "Есть желание собрать всех компактно и соответствующим образом организовать, потому что некоторые исполнительные органы власти находятся в том числе в арендованных помещениях, а это тоже трата бюджетных денег", - подчеркнул Николаев.

По его словам, старое здание Дома правительства перепроектировано, восстановлен фундамент, проведены подготовительные работы для обновления коммуникаций. "Если все будет идти по плану, <…> то есть огромное желание ко Дню города [Чебоксары] его сдать", - добавил глава региона.

Ранее Николаев сказал ТАСС, что реконструкцию планируется завершить в августе 2024 года. День города в Чебоксарах отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.

Старое здание Дома правительства Чувашии построили в 1940 году как Дом союзов. Его эксплуатация прекратилась в 2011 году, когда представители органов власти переехали в новое здание, и одновременно встал вопрос о реконструкции объекта. В 2020 году тема реставрации здания старого Дома правительства была реанимирована, инициировано общественное обсуждение по использованию площадки.