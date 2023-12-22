Во Владикавказе открылась Аллея чекистов

Инициатором проекта выступило Управление ФСБ России по Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 декабря. /ТАСС/. Аллея чекистов и одноименный сквер открылись в лесопарковой зоне Владикавказа. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"В лесопарковой зоне "Сапицкая будка" во Владикавказе прошло торжественное открытие Аллеи чекистов и одноименного сквера. Мероприятие приурочено ко Дню образования органов государственной безопасности", - говорится в сообщении.

Инициатором проекта, реализация которого началась два года назад, выступило Управление ФСБ России по Северной Осетии. Проект воплотил идею отдать дань памяти истории службы госбезопасности - от Терской ВЧК, куда исторически входили все республики Северного Кавказа, до современного управления. На месте, где была неухоженная территория, высажены голубые ели, кусты можжевельника, туи, выложены дорожки.

"Мы всегда должны помнить нашу историю и бережно хранить память, приумножать те хорошие традиции, которые есть. Аллея чекистов - это как раз продолжение памяти, сохранение нашей с вами истории великого государства. И это хорошая традиция, которая, уверен, останется на память будущим поколениям. Отрадно, что она заложена коллективом личного состава УФСБ по РСО - Алания, спасибо вам за такую инициативу - мы ее полностью поддерживаем, и уверен, она непременно найдет свое продолжение", - сказал на церемонии открытия руководитель региона Сергей Меняйло.