В ДНР ветеранам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать земельные участки

Председатель парламента республики Артем Жога отметил, что 16 категорий граждан могут претендовать на землю

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Народный совет Донецкой Народной Республики принял закон о выделении бесплатных земельных участков льготным категориям жителей Республики, в том числе ветеранам и многодетным семьям. Об этом сообщил председатель парламента ДНР Артем Жога по итогам пленарного заседания Народного Совета.

"Законодательно закреплен порядок бесплатного предоставления земельных участков 16 категориям граждан. Среди них - ветераны, военнослужащие, многодетные семьи и другие", - написал он в Telegram-канале, не уточняя деталей нормативного акта.