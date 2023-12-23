Лукашенко поздравил Белорусское телеграфное агентство с 105-летием

Президент Белоруссии назвал БелТА источником объективной информации для белорусской и зарубежной аудитории

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Белорусского телеграфного агентства (БелТА) с 105-летием, назвав его источником объективной информации для белорусской и зарубежной аудитории.

"Более века коллектив главного информационного агентства Беларуси каждый день, шагая в ногу со временем, пишет летопись страны. За эти годы в новостных материалах и фотографиях БелТА нашли отражение все эпохальные события из жизни нашего народа", - отмечается в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба президента.

Лукашенко назвал БелТА одним "из наиболее авторитетных и востребованных медиаресурсов страны, источником объективной информации как для отечественной, так и для зарубежной аудитории". "При этом, сохраняя лучшие традиции отечественной журналистики, оно [агентство] всегда было первопроходцем в использовании новых форматов работы и передовых технологий", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал сотрудникам БелТА, чтобы и впредь главными принципами их деятельности оставались "оперативность, актуальность, достоверность и высокое качество".

Белорусское телеграфное агентство было создано 23 декабря 1918 года, когда в Минске открылось Белорусское отделение Российского телеграфного агентства - БелОтРОСТА. В январе 1924 года оно было реорганизовано в Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства - БелКТА. Свое современное название Белорусское телеграфное агентство получило 7 марта 1931 года. В 1939 году Совнарком БССР постановил открыть в составе агентства редакцию фотохроники и фотогазеты.

После распада СССР и провозглашения суверенной Республики Беларусь БЕЛТА в 1992 году было ликвидировано, создано Белорусское информационное агентство "Белинформ". Его история оказалась недолгой, в соответствии с указом президента Белоруссии в октябре 1995 года агентству было возвращено его прежнее название - БелТА.

На сегодняшний день БелТА является крупнейшим информационным агентством Белоруссии. Ежедневно оно готовит и распространяет до 250 информационных сообщений о важнейших событиях в политической, социально-экономической, культурной, спортивной жизни Белоруссии, о деятельности высшего руководства страны и других структур власти, международных связях и контактах.