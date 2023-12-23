В Днепропетровской области Украины дерусифицировали около 50 улиц

В городе Никополь появятся топонимы, связанные с деятелями украинского националистического движения, украинской культуры и географическими названиями страны, сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти города Никополя Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР. Как сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", в городе появятся топонимы, связанные с деятелями украинского националистического движения, украинской культуры и географическими названиями страны.

В частности, улица русского полководца Михаила Кутузова станет улицей лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры, улица Героя Советского Союза Олега Кошевого - улицей деятеля ОУН Олега Ольжича, улица советского космонавта Владимира Комарова - улицей украинского композитора Николая Леонтовича, улица поэта Федора Тютчева - улицей Черкасской, улица художника Виктора Васнецова - улицей украинского поэта и этнографа Пантелеймона Кулиша.

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.