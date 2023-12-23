В Сочи три авиарейса ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

При этом глава города Алексей Копайгородский сообщил, что сам авиаузел работает штатно

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Три самолета, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды, в связи со штормом власти Сочи временно закрыли зимние пляжи. Об этом глава города Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале.

"Как и прогнозировали синоптики, в городе начались дожди, сильный ветер, на побережье возможен снег. Утром три рейса отправили на запасные аэродромы, сейчас воздушная гавань Сочи работает штатно. Уровень воды в реках в норме, на всех работают автоматические датчики. Зимние пляжи на время шторма закрыты", - говорится в сообщении.

В горном кластере Сочи наблюдается снег, ограничен доступ транспорта без зимней резины, горнолыжные трассы работают по фактической погоде. Спасатели организовали дежурства в социальных объектах, санаториях и гостиницах, а также на участках, где возможны подтопления.

В Краснодарском крае действуют несколько штормовых предупреждений: по лавиноопасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, в Сочи также ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в снег, возможны подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В порту Туапсе ожидается сильный тягун, а в открытой части акватории на участке от Джубги до Магри ожидается сильное волнение, высота волн может достигать 6 м.