В Москве гости фестиваля "Путешествие в Рождество" могут передать посылки участникам СВО

Пункты сбора подарков проекта "Москва помогает" открыты на 29 площадках

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Посетителей московского фестиваля "Путешествие в Рождество" пригласили к участию в благотворительной акции. Пункты сбора подарков проекта "Москва помогает" открыты на 29 площадках, горожане и гости столицы могут передать посылки для жителей новых регионов России, а также участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Приглашаем всех желающих поучаствовать в новогодней акции. Уже неделю посетители фестиваля приносят сладости, детские игрушки, книги, настольные игры, теплые вещи и наборы средств личной гигиены. Волонтеры готовят их для отправки адресатам: упаковывают и сортируют", - сказала Сергунина.

Отмечается, что дополнить подарки праздничными открытками или написать письма с поздравлениями можно прямо на площадках. В прошлом году в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" было собрано свыше 156 тыс. подарков и больше 12 тыс. поздравлений.

Павильоны работают каждый день с 11:00 до 21:00. Они находятся на Манежной и Тверской площадях, в Парке Горького, на Новом Арбате и практически во всех округах столицы. Шале можно узнать по ярким флагам с символикой программы. Как отмечают организаторы проекта, важно, чтобы все передаваемые вещи были новыми, упакованными и с бирками.