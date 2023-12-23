Мэр Лондона пытается добиться передачи Украине подлежащих утилизации автомобилей

Их предлагается отправить Киеву в качестве гуманитарной помощи

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан выступил за изменение правил утилизации устаревших автомобилей, чтобы их можно было отправить на Украину в качестве помощи. Соответствующий запрос Хан вместе с экс-главой Минобороны (2019-2023) Беном Уоллесом направил министру транспорта Великобритании Марку Харперу.

В распространенном мэрией тексте письма на имя Харпера предлагается выдавать аналог сертификата об утилизации машины тем британцам, чьи автомобили будут отправлены на Украину. Хан выражает надежду на то, что Минтранс поддержит инициативу мэрии, "позволив лондонцам и другим жителям страны получать деньги за то, чтобы убрать с улиц загрязняющие воздух автомобили и при этом оказать жизненно необходимую помощь украинцам".

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко обратил внимание на действующую в Лондоне программу выплат за утилизацию автомобилей, которые не соответствуют последним экологическим стандартам, и предложил не отправлять их на металлолом, а передать Украине. По его словам, в первую очередь на фронте необходимы внедорожники, грузовики и медицинские автомобили.

12 декабря Хан направил Кличко письмо, в котором заявлял, что это невозможно сделать в рамках действующего в Великобритании законодательства. Ответ члена оппозиционной Лейбористской партии спровоцировал жесткую критику со стороны консерваторов и представителей британских НКО, оказывающих помощь Украине. Разразившийся скандал вынудил мэрию Лондона начать диалог с консервативным правительством, чтобы найти способ решить проблему.

В конце августа по инициативе Хана была втрое увеличена площадь зоны сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone), которая теперь охватывает весь Большой Лондон (1,6 тыс. кв. км). При использовании устаревшего автомобиля внутри зоны владелец должен платить сбор в размере £12,5 (примерно $16) в сутки. Это правило распространяется на все автомобили с дизельными двигателями ниже стандарта Евро-6 (обычно выпущены до 2015 года), все автомобили, работающие на бензине, с двигателями ниже стандарта Евро-3 (обычно выпущены до 2007 года), некоторые виды автобусов и грузовиков. Их владельцы вправе получить от столичных властей разовую выплату в размере £2 тыс. ($2,5 тыс.), если утилизируют свой автомобиль или фургон.