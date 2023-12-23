На Эльбрусе из-за непогоды закрыли канатные дороги

Горнолыжный сезон на курорте официально открыли 9 декабря

НАЛЬЧИК, 23 декабря. /ТАСС/. Канатные дороги закрыты на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"В связи с усилением снега и лавинной опасностью канатные дороги и трассы закрываются. <...> Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

Горнолыжный сезон на курорте официально открыли 9 декабря. Туристско-рекреационная ОЭЗ "Эльбрус" создана в 2011 году, на ее территории расположен всесезонный горный курорт "Эльбрус". На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 метров над уровнем моря.