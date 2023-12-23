Собянин: "компьютерное зрение" в медицине будут применять в Москве постоянно

Мэр отметил, что в городе также внедряют комплексные сервисы искусственного интеллекта - нейросети, которые могут распознать на одном лучевом исследовании признаки сразу нескольких патологий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москва будет развивать "компьютерное зрение" для диагностики заболеваний на постоянной основе. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы первыми из мировых мегаполисов начали применять сервисы компьютерного зрения в ежедневной врачебной практике - с 2019 года. Благодаря этому во время пандемии смогли обрабатывать огромное количество снимков КТ. Сейчас в распоряжении московских врачей - больше 50 сервисов компьютерного зрения по 29 направлениям лучевых исследований. В их числе рентгенография, флюорография, КТ", - написал мэр.

Он отметил, что в Москве внедряют комплексные сервисы искусственного интеллекта - нейросети, которые могут распознать на одном лучевом исследовании признаки сразу нескольких патологий.

"Также Москва делится своими наработками. Первым регионом, подключенным к городской платформе HUB Telemed для обработки медицинских изображений с помощью ИИ, стал Ямало-Ненецкий автономный округ", - добавил Собянин.