В Сочи прибыли почти все уходившие на запасные аэродромы из-за непогоды самолеты

В пресс-службе аэропорта города отметили, что работа осуществляется по фактической погоде

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Почти все самолеты, отправлявшиеся на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра и осадков в Сочи, смогли прибыть в место назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

"На текущее время с запасных аэродромов вернулись все самолеты, за исключением одного рейса - в связи с отдыхом экипажа. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

По данным Росавиации, к полдню субботы на запасные аэродромы ушли 23 самолета, направлявшиеся в Сочи.

В Краснодарском крае действуют несколько штормовых предупреждений: по лавиноопасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, в Сочи также ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в снег, возможны подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, порывы ветра могут достигать 30-32 м в секунду. В порту Туапсе ожидается сильный тягун, а в открытой части акватории на участке от Джубги до Магри - сильное волнение, высота волн может достигать шести метров.