В Дагестане непогода привела к многотысячным отключениям света

Без света в республике находятся 127 тыс. потребителей

МАХАЧАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в Дагестане. Всего без света в республике находятся 127 тыс. потребителей, сообщается в телеграм-канале Минэнерго РФ.

"Шквалистый ветер до 25 м/с привел к массовым отключениям энергоснабжения в Дагестане. По состоянию на 18:00 без электричества остаются более 127 тыс. потребителей в 57 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в аварийно-восстановительных работах участвуют 30 бригад - 89 человек и 31 единица спецтехники.

Энергетики в Дагестане из-за шквалистого ветра перешли на особый режим работы. По данным ГУ МЧС по региону, в республике прогнозируется усиление ветра с порывами до 28 м/ с. В случае возникновения нештатных ситуаций на энергообъектах к оперативному реагированию готовы 173 бригады энергетиков, 678 специалистов и 294 единицы спецтехники.