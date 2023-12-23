Дни культуры Москвы в Астане завершились концертом российских артистов

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что все эти мероприятия прошли с успехом, привлекли большое внимание и благожелательное отношение общественности Астаны

АСТАНА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Караман/. Новогодняя концертная программа с выступлением российских артистов завершила начавшиеся 21 декабря Дни культуры Москвы в Астане. Мероприятие прошло во Дворце молодежи "Жастар" в столице Казахстана.

"Этот концерт венчает несколько мероприятий, состоявшихся на этой неделе в рамках проекта "Дни Москвы". Это театральные представления, посвященные Новому году утренники для детей, выставка известной российской художницы. Также москвичи вместе со своими астанинскими коллегами поработали на форуме, посвященном развитию городов, обменялись опытом, посмотрели, каким образом можно вместе развивать городское хозяйство", - сказал перед собравшимися посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

По его словам, все эти мероприятия прошли с успехом, привлекли большое внимание и благожелательное отношение общественности Астаны. Дипломат также выразил надежду, что подобные события будут повторяться на регулярной основе. "А москвичи, я в этом уверен, будут рады принять астанинских гостей в Москве. Надеемся, что Дни Астаны в Москве и Дни Москвы в Астане приобретут регулярный характер", - отметил посол.

В субботний вечер на сцене прозвучали, в частности, такие песни, как "Благодарю тебя", "Зима" и "Синяя вечность" в исполнении солиста Московского театра оперетты Леонида Бахталина, композицию "А снег идет" исполнила оперная певица, солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Мурадымова.

Публика увидела выступление народной артистки РФ Ирины Алфёровой, которая прочла стихотворение под аккомпанемент оркестра, исполнившего вальс Евгения Доги из фильма "Мой ласковый и нежный зверь". Зрители также услышали фрагмент произведения казахского поэта Абая, прочтенное народным артистом России Александром Галибиным, и песню "Счастье вдруг" в исполнении народного артиста Российской Федерации Юрия Чернова. На сцене выступил балалаечника-виртуоза Михаила Кандаурова, который исполнил несколько композиций, в том числе с казахстанскими музыкантами.

В рамках Дней культуры Москвы юные жители Астаны смогли познакомиться с Дедом Морозом из Московской усадьбы и посетить детский спектакль Театра на Покровке "Если бы я был взрослым". Гостям также представили выставку художницы Елены Кутузовой "Люминесценция". Помимо этого, состоялся форум "Умные города", в ходе которого представители правительства российской столицы, администрации Астаны и бизнес-сообществ обсудили взаимодействие мегаполисов в цифровом и транспортном развитии.