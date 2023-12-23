Президент Чехии подписал закон о помощи беженцам, желающим вернуться на Украину

Документ предполагает покрытие части расходов, связанных с переездом на родину, сообщило Чешское радио

ПРАГА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел подписал закон, содержащий пункт о создании специальной госпрограммы поддержки беженцев с Украины, желающих вернуться на родину. Об этом сообщило Чешское радио.

Документ разработало министерство внутренних дел республики, его недавно утвердили обе палаты парламента. Программа помощи предусматривает покрытие части расходов, связанных с переездом украинцев. Размер средств, на которые они могут рассчитывать, определит дополнительное постановление правительства.

Украинцы смогут воспользоваться этой программой государственной поддержки только один раз. Если в дальнейшем они захотят вернуться в Чехию по долгосрочным разрешениям на пребывание, то должны будут вернуть властям половину предоставленной суммы.

Итоги опроса украинских беженцев, проведенного в ноябре социологическим агентством PAQ Research совместно с Академией наук Чехии, продемонстрировали, что только 37% из них планируют вернуться на родину. В июне 2022 года таких желающих среди украинцев, получивших в республике статус временной защиты, было 51%.

В Чехии также продлена на один год, до 31 марта 2025 года, программа временной защиты беженцев с Украины. Им открыт доступ на национальный рынок труда, к получению медицинских услуг, бесплатному образованию и некоторым другим видам государственной социальной поддержки.