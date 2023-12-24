Дипломаты в Ашхабаде передали ветерану войны поздравление Путина со 105-летием

В 1942 году Михаил Хачатуров ушел на фронт, воевал в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов, участвовал в освобождении Украины и Польши

АШХАБАД, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Ашхабаде передали ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Хачатурову персональное поздравление от президента России Владимира Путина по случаю его 105-летия. Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

"23 декабря 2023 года сотрудники посольства вручили персональное поздравление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина проживающему в Ашхабаде ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Михайловичу Хачатурову по случаю его 105-летия", - говорится в сообщении.

Хачатуров родился 23 декабря 1918 года в поселке Кизыл-Арбат. В 1942 году ушел на фронт, воевал в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов, участвовал в освобождении Украины и Польши.

Всего во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тыс. туркменистанцев, из них 130 тыс. были награждены орденами и медалями, 104 были удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.