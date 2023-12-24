В Дагестане восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

Электроэнергию вернули 125 тыс. обесточенным потребителям

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Работники энергослужб Дагестана завершили основное восстановление энергоснабжения, нарушенного из-за сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго России.

"В Дагестане энергетики завершили основные работы по восстановлению нарушенного накануне из-за сильного ветра энергоснабжения. Подключены все обесточенные потребители (на максимуме отключения затронули 125 тыс. чел.)", - говорится в сообщении.

Также ведомство сообщает, что минувшей ночью непогода привела к отключению энергоснабжения в Рязанской и Владимирской областях, где по состоянию на 06:00 мск без света оставались около 22 тыс. человек и около 7,6 тыс. человек соответственно. Ремонтом в Рязанской области занимаются 42 бригады - 103 человек и 44 единицы техники, во Владимирской - 16 бригад - 48 человек и 20 единиц техники.

Минэнерго также отчиталось о продолжении восстановления нарушенного из-за непогоды энергоснабжения в ДНР и ЛНР. По данным на 06:00 мск, в ДНР оставались отключенными 16 тыс. человек, в ЛНР - 30,9 тыс.