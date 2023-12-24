Водоснабжение центра Сочи ограничено из-за повреждения водовода оползнем

В восстановительных работах задействовали 15 человек и 3 единицы спецтехники

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты водоканала в центре Сочи устраняют последствия оползня, который повредил магистральный водовод. Перебои с водоснабжением могут наблюдаться в домах на нескольких улицах, сообщается в Telegram-канале водоканала.

"Специалисты водоканала оперативно устраняют серьезную нештатную ситуацию в центре Сочи. В частности, в результате обильных осадков, наблюдаемых на курорте в течение последних суток, в районе переулка Горького в Центральном районе произошел оползень. Сошедший грунт повредил магистральный водовод диаметром 300 мм. На время ликвидации ситуации перебои с водоснабжением могут наблюдаться в домах по улицам Тоннельная, Первомайская, Альпийская, Севастопольская и в переулке Горького", - говорится в сообщении.

Завершить необходимый комплекс работ планируется до 20:00. К ремонтно-восстановительным работам привлекли 15 человек и 3 единицы спецтехники. С целью обеспечения населения питьевой водой организован ее подвоз.

Ранее Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило жителей Сочи и федеральной территории Сириус о сохранении неблагоприятных погодных условий в виде дождей, ураганного ветра с порывами до 32 м/с 24 декабря и опасности формирования смерчей над морем 25 декабря. По данным ведомства, в результате непогоды около 12 тыс. человек в четырех района Сочи остаются без электроснабжения, повалены более 50 деревьев, порывами ветра сорвало кровлю с 8 зданий.