В Махачкале похоронили композитора Мурада Кажлаева

Народного артиста похоронили на кладбище, расположенном по улице Танкаева

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Героя Труда Российской Федерации, народного артиста СССР композитора Мурада Кажлаева похоронили в Махачкале.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.

"В Дагестане простились с народным артистом СССР Мурадом Кажлаевым. Его похоронили в Махачкале на кладбище, расположенном по улице Танкаева, рядом с женой. Имя Мурада Магомедовича принадлежит к плеяде уникальных личностей ХХ века, чьи достижения и слава стали вершиной и гордостью национальной культуры республики", - говорится в сообщении.