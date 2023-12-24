В аэропорту Тюмени отменили рейс в Москву

На рейс были зарегистрированы 127 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Вылет самолета компании "Аэрофлот" отменили в аэропорту Рощино (Тюмень). Об этом сообщается на онлайн-табло авиаузла.

"Рейс Тюмень - Москва (Шереметьево) отменен. Время вылета по расписанию - 06:55", - сообщается на онлайн-табло Рощино. Ранее его задерживали на 14 часов.

На рейс были зарегистрированы 127 пассажиров, из них 5 детей. Транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств задержки и контролирует соблюдение прав граждан. По данным ведомства, причиной задержки стала неисправность воздушного судна.

Кроме того, задержан ровно на сутки, до утра 25 декабря, рейс авиакомпании Utair до поселка Толька (ЯНАО).