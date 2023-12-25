В ООН сообщили, что в Газе остаются около 50 тыс. беременных

Ежедневно в анклаве принимается более 180 родов, уточнили в БАПОР

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. беременных насчитывается среди находящихся в секторе Газа женщин, в среднем в сутки проходит около 180 родов. Об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в социальной сети X (ранее Twitter).

"По нашим оценкам, около 50 тысяч беременных находятся в секторе Газа, ежедневно принимается более 180 родов", - отмечается в тексте. "Врачи и акушерки БАПОР делают все возможное для заботы о них в послеродовой период, а также оказания помощи беременным с высокой степенью риска в 7 действующих медицинских учреждениях агентства (из 22)", - указывается в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.