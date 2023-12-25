Восемь рейсов между Южно-Сахалинском и Шахтерском задержали из-за непогоды

В Шахтерске облачно, температура воздуха - минус 15 градусов, наблюдается обледенение взлетно-посадочной полосы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Восемь рейсов между Южно-Сахалинском и Шахтерском (центральная часть Сахалина) задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в центральной части Сахалина, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту им. Антона Чехова.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту.

Согласно данным табло аэропорта, два рейса до Шахтерска не могут вылететь из Южно-Сахалинска еще с 22 декабря. Соответственно на такое же время задержаны и два обратных рейса. Еще четыре рейса между Южно-Сахалинском и Шахтерском за 25 декабря задержаны с 09:40 (02:40 мск). Сначала они были перенесены на послеобеденное время, а затем отложены до 17:00 (09:00 мск). Информация о количестве ожидающих пассажиров не уточняется.

Сейчас в Шахтерске облачно, температура воздуха - минус 15 градусов. Наблюдается обледенение взлетно-посадочной полосы. В Южно-Сахалинске хорошая погода, рейсы по всем остальным направлениям осуществляются по расписанию.