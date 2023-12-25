В Москве ожидаются гололедица, снег и до минус 3 градусов

Атмосферное давление составит около 731 мм ртутного столба

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Облачно, небольшой снег, гололедица и до минус 3 градусов мороза ожидаются в Москве в понедельник, 25 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице прогнозируют от минус 3 до минус 1 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, ожидаются облачность, местами метель, налипание мокрого снега, гололедица.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 6 до минус 1 градусов. В ночь на вторник столбики термометров не опустятся ниже 6 градусов мороза.

Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 731 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столице и в области до 13:00 мск 26 декабря.