В Приморье в 2023 году обеспечили мобильным интернетом 16 отдаленных населенных пунктов

Адресный план определяют жители поселков, голосуя на портале госуслуг

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Быстрый мобильный интернет появился в 16 малых населенных пунктах Приморского края в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В этом году "Ростелеком" протянул более 200 км оптического кабеля, смонтировал и подключил станции по раздаче беспроводного сигнала с широким радиусом покрытия в 10 районах края", - сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

"Ростелеком" реализует программу УЦН 2.0, предусматривающую установку вышек связи в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек, по заказу Минцифры России. Адресный план определяют сами жители поселков, голосуя на портале госуслуг. В этом году более 5 тыс. жителей Приморского края оставили свои голоса за поселения, где связь ждут в 2024 году.

"Люди, проживающие в поселках, должны иметь доступ к цифровым ресурсам и получать такие же возможности, как городские жители. Реализация программы позволяет жителям края пользоваться услугами голосовой связи и различными интернет-сервисами, такими как доступ к государственным и муниципальным услугам, телемедицина, образовательный контент, а также обеспечивает доступ к социальным сетям", - передает пресс-служба слова заместителя главы Минцифры региона Игоря Виткалова.