В Туве открылся первый центр национальной кухни

Одним из направлений работы центра станет популяризация национальной кухни среди молодежи, проведение мастер-классов, семинаров, лекций для детей

ТАСС, 25 декабря. Первый научно-производственный центр национальной кухни открылся в Туве при Тувинском государственном университете. Учреждение поможет сохранить кулинарные традиции республики и будет способствовать развитию туризма в регионе, сообщила пресс-служба вуза.

"Первый научно-производственного центр национальной кухни открылся в Туве при Тувинском государственном университете. Основная цель открытия центра - это сбор информации о национальных блюдах на всей территории Республики Тува с описанием вкусовых качеств продукта, технологией производства и особенностями его хранения. <…> Это поможет не только сохранить кулинарные традиции республики, но и даст толчок дальнейшему развитию таких направлений, как продовольственная безопасность, туризм", - отметили в пресс-службе.

Центр национальной кухни открылся по гранту АИС "Росмолодежь", который получила старший преподаватель кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Ольга Бондаренко.

По данным вуза, одним из направлений работы центра станет популяризация национальной кухни среди молодежи, проведение мастер-классов, семинаров, лекций для детей.

Основу национальной кухни тувинцев составляют мясные и кисломолочные продукты. Самыми распространенными видами мяса здесь являются баранина, сарык (горный як) и козлятина.