На Камчатке в 2024 году планируют построить 10 заправок для электромобилей

Первую в крае быструю зарядную станцию для электромобилей открыли в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Камчатский край вошел в пилотный проект по заправке электромобилей, благодаря реализации которого в 2024 году на полуострове начнут работу десять заправок для такого вида транспорта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Первую на Камчатке быструю зарядную станцию для электромобилей открыли два года назад - в 2020 году. В 2024 году запланировано строительство и введение в эксплуатацию десяти быстрых электрических зарядных станций для электромобилей на территории Камчатского края", - говорится в распространенном сообщении.