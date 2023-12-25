Число обесточенных из-за непогоды потребителей в Дагестане снизилось до 3,4 тыс.

Отключения электроэнергии также зафиксировали в ДНР, ЛНР, Рязанской, Владимирской и Ярославской областях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Число потребителей, которые остаются без электроснабжения из-за шквалистого ветра в Дагестане, по состоянию на 6:00 мск сократилось до 3,4 тыс., сообщает Минэнерго России.

Также энергетики продолжают восстанавливать нарушенное непогодой энергоснабжение ряда регионов Центральной России. На 06:00 мск без электроснабжения остаются 10,8 тыс. человек в Рязанской области, 7,8 тыс. человек во Владимирской области, 10 тыс. человек в Ярославской области.

Также продолжаются работы по восстановлению ранее нарушенного из-за сложных погодных условий энергоснабжения в ДНР и ЛНР, где без электричества в общей сложности остаются 39,9 тыс. человек.