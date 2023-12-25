Городская ветеринарная лаборатория Москвы может проводить до 120 тыс. исследований в год

Среди главных направлений работы лаборатории - проверка безопасности пищевых продуктов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мощность Городской ветеринарной лаборатории в Москве после капитального ремонта и дооснащения в 2022 году увеличилась почти в два раза, до 120 тыс. исследований в год. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

"После ремонта и дооснащения новейшим оборудованием мощность лаборатории увеличилась почти в два раза - до 120 тыс. исследований в год. <...> Капитальный ремонт и переоснащение лаборатории, проведенные правительством Москвы, позволили вывести ее работу на качественно новый уровень и расширить перечень предоставляемых услуг", - отметил он.

Мэр рассказал о главных направлениях работы лаборатории. Одно из них - проверка безопасности пищевых продуктов. В распоряжении специалистов имеется 218 различных методик, что позволяет исследовать все виды пищевых продуктов. Лаборатория также проводит исследования на соответствие техническим регламентам Таможенного союза, что необходимо для оформления вывоза пищевой продукции за рубеж.

Следующее направление работы - забота о здоровье домашних животных. Сюда обращаются Московский зоопарк, цирки на проспекте Вернадского и Цветном бульваре, Москвариум, ветеринарные клиники, зоомагазины и владельцы домашних животных. Специалисты проводят исследования по самому широкому спектру вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний животных, птиц, рыб и даже пчел, заметил мэр.

В лаборатории исследуют и промышленные корма на безопасность и пищевую ценность.

Кроме того, с недавних пор в Горветлаборатории исследуют пробы воды на наличие микроорганизмов и токсичных элементов (ртути, свинца, кадмия, мышьяка), а также почву собачьих площадок - на наличие паразитов. Новые услуги широко востребованы в Москве, отметил Собянин.