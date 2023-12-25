Регионы РФ смогут закупать передвижные медицинские комплексы в рамках госпрограммы

Правительство расширило возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах страны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России расширило возможности программы модернизации первичного звена здравоохранения, с 2024 года регионы в рамках нее смогут закупать передвижные медицинские комплексы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство продолжает создавать условия для повышения доступности медицинской помощи. Принято решение расширить возможности программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах страны, - говорится в сообщении на сайте кабмина. - С 2024 года в рамках этой программы регионы смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, что особенно важно для жителей удаленных и труднодоступных территорий".

Как и прежде, в рамках программы регионы будут получать финансирование на капитальный ремонт медучреждений, приобретение оборудования и автомобилей, закупку быстровозводимых модульных конструкций для врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, указали в правительстве.

На следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 80 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации. Объем финансирования рассчитывается по специальной формуле с учетом числа граждан с полисом обязательного медицинского страхования, степени износа медучреждений, а также демографических показателей.