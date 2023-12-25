Глава МВД исполнил желание 15-летней девочки из Саранска и подарил ей велосипед

В рамках благотворительной акции "Елка желаний" министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял с новогодней ели в здании МВД один из бумажных шариков, из которого узнал о мечте Арины Новиковой

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска, которая мечтала о велосипеде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась", - процитировали Колокольцева в пресс-центре МВД. Он снял с новогодней ели в здании МВД РФ один из бумажных шариков, в которых хранились заветные желания детей из разных уголков страны. Как выяснил министр, девочка мечтала о велосипеде.

Арина Новикова учится в лицее и музыкальной школе, играет в баскетбол и очень хочет заниматься велоспортом. "Уже через несколько дней красивый белоснежный велосипед был доставлен в Саранск", - сказали в пресс-центре.

Глава МВД Мордовии Юрий Поляков пригласил Арину вместе с мамой в региональное министерство и по поручению Колокольцева вручил подарок. Как рассказали в пресс-центре, радостная девочка прокатилась на новом велосипеде прямо в кабинете генерала. Она поблагодарила главу МВД за неравнодушное отношение к детским мечтам. "То, что произошло сегодня, - это настоящее чудо. Для меня и моих сверстников вы и все сотрудники полиции являетесь не только примером отваги и мужества, но и воплощением доброты. Я очень хочу быть похожей на вас для того, чтобы бороться со злом и приносить в мир добро", - сказала Арина.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.