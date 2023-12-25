В столице наградили лауреатов премии Москвы в области медицины

В этом году было зарегистрировано самое большое количество участников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заммэра столицы Анастасия Ракова наградила лауреатов XX юбилейной премии Москвы в области медицины. В этом году было зарегистрировано самое большое количество участников - 98 научных коллективов, сообщила пресс-служба столичного комплекса социального развития.

"Благодаря вашему ежедневному труду миллионы москвичей становятся здоровее и счастливее. Вы настоящие профессионалы своего дела, но при этом никогда не останавливаетесь на достигнутом. Вы разрабатываете новые направления, которыми еще никто никогда не занимался, вы реализуете масштабные городские проекты и занимаетесь наукой. Самое главное, вы не стоите на месте, вы меняетесь сами и меняете московскую медицину", - цитирует пресс-служба обращение Раковой к победителям премии.

Уточняется, что премия была присуждена за организацию первых эндоскопических центров, за разработку инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе, за разработку алгоритма лечения пациентов с нестабильными повреждениями костей таза, за разработку и научное обоснование включения иммерсивных технологий в реабилитацию пациентов с инсультом и хронической болью, за методологию выявления и лечения почечно-клеточного рака почки после трансплантации и за создание технологии 3D-моделирования и аддитивного производства лицевых протезов. Лауреатами премии стали специалисты и научные коллективы Боткинской больницы, медцентра "Коммунарка", больниц имени В. М. Буянова и Н. И. Пирогова, больницы №52, научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского, Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, кафедр медицинского института РУДН и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Премия была учреждена 20 лет назад для стимулирования перспективных научных разработок и воплощения их в клиническую практику. Она помогает в отборе и продвижении проектов, которые способны внести наибольший вклад в развитие столичного здравоохранения.