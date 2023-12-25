Мурашко организует поездку для девочки из Владимира на Кремлевскую елку

В рамках благотворительной акции "Елка желаний" министр здравоохранения исполнит желание восьмилетней Вероники

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках благотворительной новогодней акции "Елка желаний" исполнит желание девочки из Владимира, которая мечтает посетить Кремлевскую елку.

"Вероника, Владимирская область, город Владимир, восемь лет. Мечтает о поездке на Кремлевскую елку. Вероника, мы тебя приглашаем, организуем твою встречу и, конечно же, праздничный Новый год на Кремлевской елке", - сказал он.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.