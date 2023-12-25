Глава Минприроды исполнит желание мальчика из Тюменской области посетить "Союзмультпарк"

Комплекс располагается в одном из павильонов на ВДНХ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту 10-летнего Савелия из Тюменской области, который хочет попасть в "Союзмультпарк".

"Савелий, Тюменская область, 10 лет. Мечтает попасть в "Союзмультпарк". Савелий, твоя мечта сбудется. Ты обязательно туда попадешь", - пообещал министр.

"Союзмультпарк" площадью более 2 тыс. кв. м открыли в Москве в феврале 2021 года. Он располагается в одном из павильонов на ВДНХ. Экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов, созданных по мотивам отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент России Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают акцию.