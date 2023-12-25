Глава МЧС исполнит мечты двух мальчиков в рамках "Елки желаний"

Один из них мечтает почувствовать себя в роли пожарного, а второй - получить набор инвентаря для бокса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков исполнит мечты двух мальчиков в рамках акции "Елка желаний" в эфире телеканала "Россия-24".

"Павел, город Москва, семь лет: мечтает почувствовать себя в роли пожарного - это по адресу, как раз к нам. Кирилл, Кемеровская область, город Кузбасс: мечтает о наборе инвентаря для бокса. Дорогие ребята, я обязательно выполню ваши желания", - пообещал Куренков.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.