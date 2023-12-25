В городском округе Якутска планируют ввод семи школ при поддержке ВЭБ.РФ

Согласно мастер-плану города до 2030 года хотят построить 12 школ, сообщил глава окружной администрации Якутска Евгений Григорьев

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Строительство и ввод семи школ в городской агломерации Якутска планируется при поддержке ВЭБ.РФ. Об этом сообщил глава окружной администрации Якутска Евгений Григорьев, выступая на открытии дополнительного здания Хатасской школы на 120 мест.

"Реализация этого проекта состоялась благодаря инициированному президентом страны Владимиром Путиным национальному проекту "Образование" и поддержке корпорации ВЭБ.РФ. Это третье дополнительное здание школы, построенное в рамках первого этапа сотрудничества с корпорацией. Всего в рамках этого сотрудничества планируется строительство семи школ", - сказал Григорьев, уточнив, что согласно мастер-плану Якутска планируется строительство 12 школ до 2030 года.

Трехэтажное здание школы села Хатассы на территории городского округа общей площадью свыше 4,9 тыс. кв. м рассчитано на 120 мест. В новом здании расположились агроинжиниринговый центр, универсальная мастерская по техническим видам труда, кабинеты технологии, автодела и трактороведения, агротехнологии, лаборатория цифровых технологий, столовая. На втором этаже расположены кабинеты общенаучного направления, лингафонный кабинет, актовый зал на 140 мест и спортивный зал. На третьем этаже находятся специализированные кабинеты естественно-научного направления, библиотека с открытым и закрытым книгохранилищем, зимняя оранжерея, кинофотостудия.

В Якутии в этом году введены 14 школ, в том числе крупнейшая в республике - в квартале "Прометей" в Якутске и самая большая школа в сельской местности в Бердигестяхе Горного района. Капитальный ремонт проведен в 57 школах. В 2024 году ожидается ввод шести новых детсадов и 18 школ.