Аквакурорт в Новой Москве станет самым большим крытым водным объектом в России

Площадь объекта составит 125,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Концепцию аквакурорта, который построит инвестор около станции метро "Прокшино", утвердили в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Аквакурорт площадью 125,5 тыс. кв. м станет самым большим крытым объектом развлечений на воде в России. Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с водными аттракционами, также планируют обустроить искусственную гору высотой 2,5 м с маршрутами движения против течения воды для каньонинга", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что также будет предусмотрена 4-звездочная гостиница на 250 номеров.

"Территория вокруг аквакурорта будет интегрирована в большую парковую зону, которая станет основным маршрутом от станции метро "Прокшино". Здесь будет создан городской променад, пешеходные и велосипедные дорожки. Предполагается, что аквакурорт будут посещать порядка 1,15 млн человек в год", - уточнил он.

По его словам, аквакурорт станет частью спортивно-событийного кластера "Прокшино". Спортивный кластер планируется создать на участке площадью 122,5 га. Здесь построят 13 объектов спортивного, развлекательного, культурного и образовательного назначения общей площадью более 500 тыс. кв. м.