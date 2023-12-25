На его возведение направили 1,1 млрд рублей

ТАСС, 25 декабря. В Кургане завершили строительство хирургического центра при онкодиспансере. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Завершили строительство центра хирургии при онкодиспансере. Общая площадь 10,5 тыс. кв. м, сумма бюджетных инвестиций более 1,1 млрд рублей, включая оборудование. Центр большой, технологически сложный. Сейчас идет приобретение и расстановка дополнительного оборудования и подготовка объекта к лицензированию", - написал он, уточнив, что благодаря новому центру врачи смогут помогать пациентам в современных условиях.

Шумков добавил, что это третий за три года крупный новый объект, вводимый для региональной медицины. "В 2025 году будет достроена еще и взрослая поликлиника", - сообщил он.