В Москве заработало более 1 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому wi-fi

Количество подключений к сети превысило 50 млн, а общий объем трафика составил более 18 млн гигабайт

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. новых точек доступа к бесплатной городской сети wi-fi появилось в Москве в этом году, а их общее количество достигло 25 тыс. Об этом сообщили ТАСС в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ).

"За 10 лет городская сеть wi-fi в Москве стала одной из крупнейших в мире. Сейчас она насчитывает больше 25 тыс. точек доступа, при этом покрытие постоянно расширяется. Горожане могут пользоваться бесплатным интернетом, перемещаясь практически по всему городу, не тратя при этом время на повторную авторизацию. Жители Москвы активно пользуются этой возможностью: количество подключений к сети превысило 50 млн, а общий объем трафика составил более 18 млн гигабайт", - отметил руководитель проекта ДИТ "Городской wi-fi" Александр Харитонов.

Он добавил, что с начала года в столице заработали более 1 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому интернету, которые установили в учреждениях культуры, спорта и в студенческих общежитиях.

Учреждения культуры и спорта

Всего бесплатный wi-fi доступен в более чем 750 столичных учреждениях культуры. В этому году wi-fi появился в Московском театре музыки и драмы под руководством Стаса Намина, центре документального кино, Московском продюсерском центре, центре культуры и досуга "Академический", в музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных, детской музыкальной школе №71, детской школе искусств имени Даргомыжского, а также Центральной детской библиотеке №14.

Продолжают оснащать бесплатным wi-fi и учреждения спорта, в которых в этом году было установлено более 300 точек доступа. Сеть Moscow_WiFi_Free начала работать в Московском центре боевых искусств, Московской академии современного пятиборья, в футбольном манеже "Олимп" Московской футбольной академии, физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном спортивно-адаптивной школы, на стадионе "Первомайский", в ледовых центрах "Созвездие" и "Метеор" Московской академии хоккея, а также бассейне "Южный".

Бесплатным wi-fi оснастили и районные спортивные комплексы: "Мегаспорт" на Гребном канале, "Академический", "Борисово", "Восточный", "Дом спорта", "Красный Маяк", "Луч", "Марьина Роща", "Медведково арена", "Парус", "Полярная звезда", "Речной", "Яуза", "Первомайский", "Ясногорский", Физкультурно-оздоровительный комплекс МССУОР №2. Бесплатный городской wi-fi установлен на 34 спортивных объектах Москомспорта - всего около 360 точек доступа.

Для студентов и пассажиров

Весной этого года беспроводной интернет появился на Южном речном вокзале. На Северном речном вокзале бесплатным wi-fi можно воспользоваться с 2020 года.

Также столица продолжает развивать сеть городского wi-fi в студенческих общежитиях. В 2023 году там было установлено около 500 новых точек доступа. Сеть wi-fi появилась в общежитиях Курчатовского института, а также Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина. Кроме этого, в декабре городской wi-fi установили в учебных корпусах и студенческом общежитии легендарной Школы-студии МХАТ, которой в этом году исполнилось 80 лет.

Бесплатный городской wi-fi есть в 179 зданиях 38 столичных вузов - всего около 14 тыс. точек доступа. С начала года студенты подключились к бесплатной сети около 15 млн раз.

Как подключиться

Для подключения к бесплатному городскому интернету нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после этого пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, на который придет смс-сообщение с кодом. Далее необходимо нажать на кнопку "Войти в интернет".

Единый wi-fi позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу. При этом не нужна повторная авторизация. Однако раз в три месяца в соответствии с требованием российского законодательства пользователям необходимо проходить повторную идентификацию.