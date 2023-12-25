В КБР ожидается сильный снегопад и ветер до 30 м/с в ближайшие трое суток

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера

НАЛЬЧИК, 25 декабря. /ТАСС/. Обильные снегопады и шквалистое усиление ветра до 30 м/с ожидаются в Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие трое суток, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, до конца суток 26, 27 и 28 декабря 2023 г. в предгорных и горных районах КБР местами ожидаются очень сильный южный, юго-восточный ветер 30 м/с, осадки в виде мокрого снега и очень сильный снег", - говорится в сообщении.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, ухудшением условий дорожного движения. Могут быть повреждены линии связи и ЛЭП, кровли, слабо закрепленных конструкции, возможны нарушения в работе систем жизнеобеспечения и осложнение условий аварийно-восстановительных работ.

В КБР 25 декабря из-за угрозы схода снежных лавин горнолыжный курорт у склона Эльбруса закрыт. Запрещено не только кататься на лыжах и сноубордах, но и гулять по Приэльбрусью.