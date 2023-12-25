Количество закрытых на карантин классов в Новосибирске сократилось более чем в восемь раз

В городе также в 19 детских садах на карантине находятся 24 группы

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Количество закрытых из-за заболеваемости ОРВИ классов в Новосибирске за две недели снизилось более чем в 8 раз с 66 до 8, сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании облправительства.

"Показатель по ОРВИ снижается. В четырех школах 8 классов находятся на карантине", - сказал мэр, добавив, что полностью закрытых учреждений нет.

Он уточнил, что в 19 детских садах на карантине находятся 24 группы. Полностью закрытых детских садов нет.

Двумя неделями ранее число классов на карантине составляло 66 в 21 школе.

Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, за неделю в области зарегистрировано 25 374 случая ОРВИ, Двумя неделями ранее зафиксировано 29 738 случаев. "Коечный фонд достаточен", - отметил министр.