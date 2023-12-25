Всех детей с поезда Тюмень - Адлер планируют выписать к Новому году

Всего в больнице остаются 102 ребенка

САРАТОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Всех детей из Луганской Народной Республики, снятых с поезда Тюмень - Адлер и госпитализированных в инфекционной больнице в Саратове, планируют выписать до Нового года. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"На данный момент в больнице остаются 102 ребенка. Грипп подтвержден у 49 из них, еще у 36 детей - ОРВИ. Все круглосуточно получают необходимую помощь. В целом прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома", - сообщил губернатор.

Глава региона пояснил, что часть детей забрали из больницы родители. "Такая возможность есть, медики в этом случае выдают все рекомендации по дальнейшему наблюдению", - добавил Бусаргин.

К медикам инфекционной больницы подключились сотрудники медицинского университета, поэтому, как отметил губернатор, дети "в надежных руках". По словам врачей, многие пациенты чувствуют себя хорошо и идут на поправку.