На Главные ворота усадьбы "Нескучное" в Москве вернулись скульптурные композиции

Работы проводились за счет гранта правительства города

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты вернули на Главные въездные ворота усадьбы "Нескучное" в Москве скульптурные композиции "Времена года", восстановив общую композицию ворот со скульптурами в том виде, который сложился в конце XIX - начале XX века. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Скульптурные композиции "Времена года" вернулись на Главные ворота усадьбы "Нескучное" на Ленинском проспекте. Въездная группа, созданная по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, - объект культурного наследия федерального значения", - написал мэр.

Как отметили в пресс-службе Мосгорнаследия, скульптурная композиция была возвращена в рамках комплексной реставрации ансамбля Александринского дворца в усадьбе "Нескучное" конца XVIII - начала XIX веков, работы проводились за счет гранта правительства Москвы. Первоначально на пилонах въездных ворот возвышались две скульптурные группы из фигур мужчины и женщины, держащих рог изобилия, у пары на правом пилоне в ногах сидел путти (купидон), однако, когда в 1920-1930-х годах эти фигуры стали разрушаться, на их месте установили новые - точную копию левой группы в железобетоне, уже без путти, правая же скульптурная группа была полностью утрачена.

О том, как выглядели изваяния изначально, можно только догадываться по схематическому рисунку 1830 года, после этого фигуры также неоднократно меняли свой облик.

"В ходе реставрационных работ стало понятно, что левая (сохранившаяся) пара понесла значительные повреждения, <...> а сам шпиатр, из которого сделаны скульптуры, находясь долгое время на открытом воздухе вблизи загруженной транспортной магистрали, начал разрушаться. Поэтому на одном из совещаний Научно-методического совета специалисты решили эту скульптурную пару музеефицировать в помещениях российской академии наук с соблюдением соответствующих норм температурно-влажностного режима, а на ее основе создать бронзовую копию", - отметили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия, добавив, что облик въездных ворот и скульптурных групп был восстановлен на исторический период конца XIX - начала XX веков.