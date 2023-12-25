Донецкий педагогический университет получил статус федеральной инновационной площадки

Статус предполагает реализацию на территории учебного заведения проекта по подготовке учителей для работы в новых регионах

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Донецкий государственный педагогический университет стал федеральной инновационной площадкой по подготовке учителей для работы в новых регионах РФ, сообщила в Telegram-канале министр образования и науки ДНР Ольга Колударова, уточнив, что проект будет реализовываться в течение трех лет.

"Донецкий государственный педагогический университет в числе 31 вуза России получил статус федеральной инновационной образовательной площадки по разработке проекта "Сетевая региональная модель формирования психолого-педагогической составляющей гражданско-патриотической идентичности в процессе подготовки будущих учителей новых субъектов РФ", - написала Колударова.

В Донецком университете для реализации проекта будет создана новая лаборатория, отметила она. Целевой аудиторией станут учащиеся психолого-педагогических классов, которые сначала получат среднее профессиональное, затем высшее образование, а в итоге станут педагогическими работниками.

Новые регионы в настоящее время испытывают дефицит педагогических работников. Для решения этой проблемы в ДНР по проекту "Школа будущего" открыты 133 психолого-педагогических класса в 75 школах.