Эпидемиологический порог по ОРВИ в Калужской области превышен на 73,1%

Всего в регионе диагностировали 13,2 тыс. случаев заболевания

ТАСС, 25 декабря. Эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди жителей Калужской области превышен на 73,1%, однако наблюдается снижение заболеваемости относительно предыдущей недели на 1,1%. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Темп снижения заболеваемости относительно 50-й недели 2023 года - 1,1%. Показатель заболеваемости по совокупному населению - 132,8 на 10 тыс. населения, что на 73,1% выше уровня порогового значения. Эпидемический порог - 76,7", - говорится в сообщении.

Зарегистрировано 13,2 тыс. случаев ОРВИ и 25 случаев гриппа. На предыдущей неделе - 13,4 тыс. ОРВИ и 4 гриппа.

Заболеваемость ниже эпидпорога наблюдается у дошкольников и школьников. У детей раннего возраста порог превышен на 7,1%, у взрослых - на 147,4%. "Снижение количества заболевших отмечается во всех возрастных группах детского населения - на 4,6-12,4%. В возрастной группе от 15 лет и старше заболеваемость выше показателей предыдущей недели на 7,4%", - отметили в ведомстве.

Увеличилось количество госпитализированных с симптомами ОРВИ. В стационар поступили 56 человек, на прошлой неделе - 38, рост - 47,4%.

Из-за высокого уровня ОРВИ на дистанционное обучение полностью переведены две школы в Юхновском и Козельском районах. Порядка 140 классов из 34 школ в Калуге, Обнинске, Людиновском, Боровском, Жуковском, Бабынинском, Дзержинском, Хвастовичском районах также переведены на дистант.