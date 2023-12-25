Глава Соцфонда исполнил три желания сестер из многодетной семьи

Сергей Чирков подарил им цифровое пианино, самокат и мягкую музыкальную игрушку

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты трех сестер из многодетной семьи Арсениных. Он подарил им цифровое пианино, самокат и мягкую музыкальную игрушку, сообщается на сайте ведомства.

"Старшая, второклассница Арина, которая играет в ансамбле и уже стала дипломантом конкурсов "Серебряные струны" и "Болдинская осень", мечтала о цифровом пианино, чтобы научиться хорошо играть на инструменте. Средняя, Антонина пяти лет, очень хотела получить красивый самокат, а младшая, трехлетняя Ася, - мягкую музыкальную игрушку. Подарки девочкам вручил у главной елки Социального фонда председатель Сергей Чирков", - говорится в сообщении.

В преддверии Нового года сотрудники фонда в рамках акции исполнят более 600 желаний и вручат подарки 250 воспитанникам детских домов в Луганской Народной Республике.

"Для многих из нас нет ничего более ценного, чем семья и дети. В преддверии Нового года, провозглашенного президентом Годом семьи, мы продолжаем добрую традицию и исполняем желания детей, попавшие на нашу "Елку желаний"! Ведь Новый год - праздник из детства, когда хочешь творить чудеса, особенно для тех, кто в них так искренне верит, кому это особенно нужно", - цитируют в сообщении Чиркова.