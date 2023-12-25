Путин в поздравлении Вучичу с предстоящими праздниками пожелал Сербии мира

Президент РФ отметил, что отношения двух стран, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич получил поздравительное послание по случаю наступающих новогодних и рождественских праздников от президента РФ Владимира Путина, российский лидер пожелал мира и процветания народу республики. Об этом сообщили в администрации сербского лидера.

"Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Несмотря на сложную ситуацию в мире, отношения России и Сербии, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе. Рассчитываю на продолжение нашего диалога и продуктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

В послании также содержится пожелание мира и процветания братскому сербскому народу от российского лидера, указали в администрации Вучича.