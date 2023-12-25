В Севастополе смогут штрафовать нарушителей правил парковки

Как отмечается в сопроводительных документах, закон позволит снизить нагрузку на ГИБДД и сократить административные издержки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет властям Севастополя рассматривать административные дела о нарушении правил парковки. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью Кодекса России об административных правонарушениях, регламентирующую полномочия органов исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области по рассмотрению административных дел, - отныне статья регулирует полномочия всех городов федерального значения. Так, органу исполнительной власти Севастополя передается право рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением требований о запрете остановки или стоянки транспортных средств, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. За такое нарушение предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей.

Как отмечается в сопроводительных документах, в Севастополе сложилась сложная обстановка с парковкой, количество нарушений растет и "создает транспортный коллапс, а также негативно влияет на уровень обеспечения безопасности дорожного движения". Наделение новыми полномочиями властей города позволит снизить нагрузку на ГИБДД и сократить административные издержки, что положительно скажется на оперативности реагирования на такие правонарушения.

Кроме того, закон продлевает до 31 декабря 2024 года срок, в течение которого протоколы об административных нарушениях за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения могут составлять региональные власти. Перечень уполномоченных на это органов и их должностных лиц утверждает глава региона.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.