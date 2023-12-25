В Петербурге количество выездных донорских мероприятий выросло на 20% за 2023 год

В городе три отделения службы будут работать, в частности, 2, 5 и 8 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Количество выездных мероприятий по заготовке донорской крови выросло в Петербурге на 20% в 2023 году. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина.

"2023 год был достаточно успешным и эффективным с точки зрения заготовки донорской крови и ее компонентов и с точки зрения донорской активности. У нас увеличилось количество заготовок донорской крови в выездных условиях, и организаций, которые желают у себя организовать прием выездной бригады. Мы в этом году сделали 400 выездных мероприятий - это на 20% больше, чем в прошлом году, и поток предложений становится уже на следующий год больше, мы даже подумали об организации еще одной выездной бригады", - сказала она.

По данным Засухиной, задачи на 2023 год по заготовке донорской крови в Петербурге выполнены. Если смотреть только по Городской станции переливания крови, то на сегодняшний день заготовлено 31,9 тыс. л крови, а в 2022 году было заготовлено чуть более 27 тыс. л. "В прошлом году у нас по городским учреждениям был рекорд по заготовке донорской крови и ее компонентов, мы заготовили 65 тыс. л, думаю, что в этом году эта цифра еще увеличится", - сказала она.

Как добавила главный врач, три отделения службы будут работать 2, 5 и 8 января. Сейчас для предварительной записи доступны 750 талонов, записаться можно через портал госуслуг.

Новое здание

По словам Засухиной, объемы заготовки донорской крови в Петербурге с каждым годом растут, поэтому городская служба рассчитывает к 2027 году получить новое помещение.

"У нас в следующем году должно быть закончено проектирование нового здания Городской станции переливания крови за счет средств городского бюджета. Мы надеемся, что все пойдет по плану, и экономическая ситуация позволит осуществить строительство нового здания. Либо конец 2026 года, либо начало 2027 года - мы надеемся, что переедем в новое здание, это крайне необходимо", - сказала она.