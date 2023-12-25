В Сургуте из-за погодных условий задержали четыре авиарейса

В пресс-службе аэропорта также сообщили о введении ограничений на прилет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/ Четыре рейса задержали из-за плохой погоды в аэропорту Сургута, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"25 декабря в связи с неблагоприятными метеоусловиями (замерзающие осадки) аэропорт работает по фактической погоде. По состоянию на 16:00 на вылет задержаны четыре рейса - в Екатеринбург, Омск, Томск и Новосибирск. Введены ограничения на прилет", - отметили в аэропорту.

Согласно данным Гидрометцентра, температура в Сургуте держится в пределах -3...-5 градусов при относительной влажности в 91%.