В Омской области из-за сильного снега ограничили движение автобусов по федеральным трассам

По данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе установилась аномально теплая для Сибири погода

ОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Дождь с мокрым снегом, сильный ветер и гололед в Омской области стали причиной введения временного ограничения движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по федеральным трассам на Тюмень, Курган и Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 15:30 (12:30 мск) 25 декабря вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск с км 375+805 по км 611+142; Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск с км 655+334 по км 805+459 в границах Омской области в связи с неблагоприятными погодными условиями (замерзающий дождь, мокрый снег, сильный ветер, на отдельных участках федеральных автодорог гололед)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в регионе установилась аномально теплая для Сибири погода. 25-29 декабря температура воздуха днем будет достигать плюсовых значений. Синоптики спрогнозировали осадки в виде снега и дождя, гололедные явления, не исключена метель с ухудшением видимости и отложением мокрого снега.