В Смоленске из-за роста заболеваемости ОРВИ на неделю продлили карантин во всех школах

Его вводили 18 декабря

ТАСС, 25 декабря. Санитарные врачи на неделю продлили во всех школах Смоленска карантин из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций, введенный 18 декабря. В городе превышен уровень эпидпорога по ОРВИ, сообщается на сайте администрации города.

"Региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало продлить карантин в смоленских школах еще на семь дней. По данным мониторинговых исследований, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает пороговый уровень. В связи с этим карантин в школах продлен еще на неделю", - говорится в сообщении.

С 18 декабря ученики всех школ Смоленска ушли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, уровень эпидпорога среди всего населения был превышен на 42,8%, среди детей от 7 до 14 лет - на 60,2%, среди взрослых - на 54,3%.